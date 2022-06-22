Kumarbazlara geçit yok

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Baskınlarda, 14 bin 141 kahvehane, kıraathane, kafe, 1225 dernek ve 598 ruhsatsız işyerinde denetimler yapıldı. 141 bin 6 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 151 kişi gözaltına alındı. Kumar oynadıkları belirlenen 1324 kişiye Kabahatler Kanunu 34. maddesi uyarınca 2 milyon 408 bin 356 TL idari para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 376 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Horoz dövüşünde kullanılan 4 horoz, 10 tabancaya da el koyuldu. Ruhsatsız faaliyet yürüten 141 işyeri mühürlenerek kapatıldı.