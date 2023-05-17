Kumarbaz koca ailesini katletti

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İstanbul Esenler’de İnan Taşçı (51), evlerinde eşi Gülay (39) ve oğlu Efe (19) ile birlikte yaşıyordu. Dün sabah 06.00 sıralarında evden art arda silah sesleri gelmesi üzerine komşuları polisi aradı. Polis ekipleri eve geldiğinde, evin penceresindeki İnan Taşçı’nın “Karımı öldürdüm. Çocuğumu öldürdüm. 3 gündür plan yapıyorum. Kıyamıyordum onlara, sabah kıydım. Bu kötü dünyayı onlara bırakmak istemedim” diyerek bağırdığı duyuldu. Ekipler, hemen olay yerine intihar girişimlerine müdahale eden müzakereci polisler ve özel harekât polislerini çağırdı. İnan Taşçı, polislerin üzerine iki not kâğıdı fırlattı. Notlarda, ailesinden bazı kişilerin isimlerini yazarak olaydan onları sorumlu tuttuğu ve kendisini mecbur bıraktıkları için eşi ve oğlunu öldürmek zorunda kaldığı yazıyordu. Müzakereci polis, İnan Taşçı ile bağlantı kurmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. Bunun üzerine özel harekât polisleri eve girmek için hazırlık yapmaya başladı. Polis ekipleri eve girecekleri sırada içeriden silah sesi yükseldi.

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BOŞANMAK İSTİYORDU

Kapı kırılarak içeri girildi. Polisler İnan Taşçı’nın başına ateş ederek kendi yaşamına son verdiğini belirledi. Evin içinde de eşi Gülay Taşçı ve oğlu Efe Taşçı’nın silahla vurularak öldürüldüğü görüldü. Evde 2 de tabanca bulundu. İnan Taşçı, eşi Gülay ve oğlu Efe’nin cesetleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polisin görüştüğü yakınları, İnan Taşçı’nın kumara düşkün olduğunu, tefeciden borç para aldığını ve aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle Gülay Taşçı’nın boşanmak istediğini söyledi.