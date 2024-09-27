Kumar sanal hile gerçek

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YASADIŞI sanal kumar siteleri milyarlarca liralık hacmiyle suç dünyasının iştahını kabartırken ana hedef kitlesi gençleri de ağır bir bağımlılık ve buna bağlı felaketlere sürüklemeye devam ediyor. Sanal kumar sitelerine dair araştırmalar yapan Iğdır Üniversitesi’nden Dr. Burak İli, “Sanal Kumarın Sosyal Medyada Tehlikeli Yükselişi” adlı makalesinde bu siteleri mercek altına aldı. Hürriyet’e konuşan Dr. İli, şu uyarıları yaptı: “Aslında bu ileri düzey bir dolandırıcılık. Klasik kumarda belki hile bir şekilde tespit edilebilir ama sanal kumardaki bu hileyi oyuncunun fark etmesi ve müdahale etmesi mümkün değil. Zaten daha fazla kazanma veya kaybettiğini geri alma hırsıyla duyguları aklının önüne geçiyor. Oyuncunun her hamlesi, kazancı ve kaybı takip altında.

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BONUSLU TUZAKLAR

Kişiyi sonuna kadar oyunda tutmak, kazandığını hemen çekip ayrılmaması için cazip teklifler, bonuslar sunuluyor. Ne kadar kazanacağı ve ne zaman kaybedeceği de ona göre ayarlanıyor. Oyuncu kazandıkça daha çok para koyuyor ama sonunda kazanan yine kumar sitesi oluyor. Bunların çok teknik ve nitelikli dijital detayları var. Yazılım ve algoritma kurguları hep şirketin kazanması üzerine. Şans, talih diye bir durum söz konusu değil. Klasik kumarda ‘Kazanan hep kumarhanecidir’ diye bir kabul vardır, sanal kumarda da kazanan hep şirkettir, sitenin kendisidir.”

SOSYAL MEDYA REKLAM ARACI

- Dr. İli’nin makalesindeki detaylara göre kumar siteleri sosyal medyayı reklam ve pazarlama ortamı olarak kullanıyor. Özellikle Facebook ve Youtube en etkili oldukları mecralar. Youtube’ta sanal kumar siteleri lehinde 715 bin video ve 69 bin kanal var. Makalede Türkiye’deki Youtube kanallarından 10 tanesi de mercek altına alınmış. 300 bine yakın abonesi olan bu kanalların sadece bir tanesinde 177 bin abone var. Dr. İli bu mecralar üzerindeki yasadışı kumarı özendiren reklamlara dair denetimin artırılmasının önemine de dikkat çekiyor.