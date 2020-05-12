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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Kumar oynayan 6 kişiye 26 bin TL ceza

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Kumar oynayan 6 kişiye 26 bin TL ceza
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BİTLİS’te, kumar oynayan 6 kişiye, Kabahatlar Kanunu ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 26 bin 200 TL ceza kesildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında 2 ayrı masada kumar oynayan 6 kişi yakalandı.

6 kişiye Kabahatler Kanunu'nu ihlalden 7 bin 300 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 18 bin 900 TL olmak üzere toplam 26 bin 200 TL para cezası kesildi. İş yerinin işletmecisi T.T. hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

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