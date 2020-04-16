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DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 21:19,Son Güncelleme:

Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası

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Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası
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Denizli'nin Çivril ilçesinde, evde kumar oynarken yakalanıp, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymayan 19 kişiye polis ekiplerince 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, 19 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada oyun kağıtları, okey oyun malzemeleri ve paralar bulundu. Polis ekipleri evde kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 70 bin 875 TL para cezası kesti. Gözaltına alınan kişiler para cezasının kesilmesinin ardından serbest bırakıldı.

Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası

Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası

Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası

Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası

Kumar oynayan 19 kişiye koronavirüs cezası

 

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