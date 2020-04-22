Kumar oynatılan kıraathane ve emlakçı dükkanına baskın

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tahtakale Mahallesi’ndeki bir kıraathane ile Altıparmak Mahallesi’ndeki bir emlakçı dükkanında kumar oynandığı ihbarı aldı. Zabıta ekipleri, polis ekipleri ile birlikte gece saatlerinde iki iş yerine baskın düzenledi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gereken kıraathaneye baskın düzenleyen ekipler, içeride çok sayıda kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan bazı kişilerin, koronavirüse karşı maske takarak kendilerini korumaya çalıştıkları görüldü.

KIRAATHANE GİRİŞİNE KAMERA YERLEŞTİRMİŞ

İş yeri sahibinin kıraathane girişine kamera yerleştirdiği ve gelenleri bu kameradan tespit ettiği belirlendi. Baskında kumar malzemeleri ve alkollü içkiler ele geçirildi.

Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri de iş yeri sahibi ile içeride kumar oynadığı belirlenen kişilere idari para cezası kesti.

Altıparmak Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda ise baskın yapılan emlakçı dükkanının yuvarlak masa ve sandalyeler konularak kıraathaneye çevrildiği tespit edildi. İş yerinde iskambil kağıtları, okey taşları ve ıstakaları, yaz boz kağıtları ele geçirildi.

Zabıta ekipleri, dükkanı işleten kişiye Kabahatler Kanunu gereğince ceza uygulanırken, iş yeri de mühürlendi. Polis ekipleri de oyun oynayan kişilere idari yaptırım uygularken, iş yeri sorumlusu şahsa ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan işlem yaptı.