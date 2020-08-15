Kumar oynarken yakalandılar: 14 bin 875 lira ceza

Bozyazı ilçesi Dereköy Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye, para karşılığı kumar oynatıldığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, baskın yaptı. Kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, Kabahatler Kanunu'ndan toplam 8 bin 575 lira yaptırım cezası uygulandı. Adı açıklanmayan kahvehane sahibi ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kahvehane sahibi ile kumar oynayan 6 kişiye ayrıca maske takmayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için ayrıca toplam 6 bin 300 lira para cezası kesildi.