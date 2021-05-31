Kumar oynarken yakalandı, telefonla konuşuyordu: 'Basıldık, polis abiler geldi'

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Cemaliye mahallelerinde kısıtlamada açık olan iki ayrı kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Kıraathanelere baskın düzenleyen ekipler, 23 kişi yakaladı. Bu sırada telefonla konuşan bir kişi, polisi görünce telefonun diğer ucundaki kişiye, "Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi.

Kıraathanenin birinde müşterilere içki servisi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan kişilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve 4 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlenince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

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