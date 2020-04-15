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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza

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Kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza
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KÜTAHYA’da, polis ekiplerince baskın yapılan eski dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 14 kişi hakkında soruşturma başlatılırken, 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 100 liralık para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan eski derneğe ait binada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla binaya baskın yapan polis ekipleri, kumar oynadığı belirlenen 14 kişiyi yakaladı. Ekipler, bu kişilere 'sosyal mesafe' kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 liralık para cezası kesti. 14 kişi hakkında, adli soruşturma da başlatıldı. Eski dernek binasında kumarhane işlettiği belirlenen 2 kişi hakkında ise ayrıca soruşturma açıldı.

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