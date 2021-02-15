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Gündem
Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:52 | Son Güncelleme:

Kumar oynanan kıraathaneye baskın

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Kumar oynanan kıraathaneye baskın
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BURSA'da polis ekiplerinin kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye düzenlediği baskında, 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı. İş yeri mühürlendi.

Kumar oynanan kıraathaneye baskın
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve zabıta ekipleri, kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, çok sayıda oyun kağıdı, para ve oyun pulları ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri, kumar oynayan 6 kişiye ise 18 bin 900 TL ceza uyguladı.

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