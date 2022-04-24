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Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek

#Eskişehir#Kumar#Kumar Operasyonu
Kumar operasyonunda polisi bile şaşırtan düzenek

Eskişehir’de bir dernek binasına düzenlenen kumar operasyonunda 48 kişiye idari para cezası uygulanırken, zemine gizlenen uzaktan kumandalı raylı sisteme sahip tombala makinesi polisi şaşırttı.

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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Güllük Mahallesi’ndeki bir dernek binasında kumar oynatıldığını tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Dernek binasında kumar oynadıkları belirlenen 48 kişiye 87 bin 312 TL para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan S.İ. hakkında ise ‘kumar oynamak için yer ve imkân sağlama’ ile ‘mühür bozma’ suçlarından yasal işlem yapıldı.

TOMBALA MAKİNESİNİ RAYLI SİSTEMLE ZEMİNE GİZLEMİŞLER

Polis ekiplerince bina içerisinde yapılan aramada, mutfak bölümünde fayans zemine gizlenmiş vaziyette tombala makinesi bulundu. Yapılan incelemelerde tombala cihazının elektronik raylı sistemle zemine saklandığı ve uzaktan kumanda yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildiği anlaşıldı. Kumandayla düzeneği çalıştıran polis ekipleri, cihazın içerisinde tombala makinesi, tombala kartları ve çekiliş topları ele geçirdi.

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#Eskişehir#Kumar#Kumar Operasyonu

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