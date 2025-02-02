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Kumar için borç para vermeyen akrabasını tüfekle öldürdü

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#Ankara#Kumar#Cinayet
Kumar için borç para vermeyen akrabasını tüfekle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 16:29

Ankara'da dernekte kumar oynayıp para kaybeden Ali Giraç (24), borcu istediği ancak olumsuz yanıt aldığı akrabası Mustafa Demir'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesindeki Ekin Mahallesi'nde bulunan Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde meydana geldi. Dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç, akrabası Mustafa Demir ve arkadaşı B.D.'den borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

Kumar için borç para vermeyen akrabasını tüfekle öldürdü

Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Mustafa Demir ve B.D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Kumar için borç para vermeyen akrabasını tüfekle öldürdü

Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kumar için borç para vermeyen akrabasını tüfekle öldürdü

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#Ankara#Kumar#Cinayet

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