Kumar cinayeti

Başına sert bir cisimle vurularak ağır yaralandığı belirlenen yaralı, hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti. Ölen kişinin Abdurrahman Altun olduğu belirlendi. Cesedi bulunmadan yaklaşık 2 saat önce bir kişi tarafından saldırıya uğradığı görüldü. Görüntülerde saldırganın Altun’un başına defalarca vurduğu anlaşıldı. Saldırganın Kocaeli’nde yaşayan İsmail Özdemir olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

‘BANA HAKARET ETTİ’

Özdemir ifadesinde, “Kumar oynamak için olay akşamı Abdurrahman ile Sultanbeyli’deki evine giderek buluştum. Abdurrahman kumar için 14 bin TL para aldı. Daha sonra Fatih’e gelerek birlikte kumar oynadık. Kumarda paranın bir kısmını kaybetti. Dışarıda yürürken de bana ağır küfür ve hakaret etmeyi sürdürdü. Ben de daha fazla dayanamadım. Yerde gördüğüm taşı elime aldım ve başına vurdum” dediği öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen ve ‘kasten yaralama’dan 2 suç kaydı olan Özdemir, tutuklandı.