Kumar baskınından kaçıp çatıya çıktı: Telefon çekmediği için çatıya çıktım

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve korkulan oldu... Putinden flaş açıklamaVe korkulan oldu... Putin'den flaş açıklama!#Rusya
Otoda kredi trafiğiOtoda 'kredi' trafiği#BDDK
Putin 14 yıl önce de soykırım demişti Tarih tekerrür mü ediyorPutin 14 yıl önce de 'soykırım' demişti! Tarih tekerrür mü ediyor?#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Rus tankları frene basacak mıRus tankları frene basacak mı?#Vladimir Putin
Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandı#Vladimir Putin
Batı istihbaratı ve medya yalanlarıBatı istihbaratı ve medya yalanları#Vladimir Putin
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
İtalyaya gitmek isterken dehşeti yaşadılar Eve geldiklerinde artık çok geçtiİtalya'ya gitmek isterken dehşeti yaşadılar! Eve geldiklerinde artık çok geçti#İstanbul
Altın fiyatları yön bulmaya çalışıyorAltın fiyatları yön bulmaya çalışıyor#Altın
Hull Cityde rüzgar tersine döndü Şok skor sonrası acı gerçek...Hull City'de rüzgar tersine döndü! Şok skor sonrası acı gerçek...#Hull City
İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Liginde ondan iyisi yok...İlk maçında sadece 32 saniyede tarihe geçti! 81.6 milyon Euro ödenmişti... Devler Ligi'nde ondan iyisi yok...#UEFA Şampiyonlar Ligi
Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusyanın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'Putin daha ileri giderse yaptırımlar da artacak; Rusya'nın Batı finansıyla irtibatını keseceğiz'#Biden
Sete aşk molası Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...Sete aşk molası! Berkay Ateş ve Simge Aköz kahvaltıda...#Berkay Ateş
Senegal Stadyumu açıldı Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı ErdoğandanSenegal Stadyumu açıldı! Başlangıç vuruşu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan#Recep Tayyip Erdoğan
Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...Doğa aşığı ünlü oyuncunun zor anları... Köylülerden yardım eli...#Kubilay Aka
HABERLERGündem Haberleri

Kumar baskınından kaçıp çatıya çıktı: Telefon çekmediği için çatıya çıktım

#Istanbul#Sancaktepe#Kumar Baskını
Kumar baskınından kaçıp çatıya çıktı: Telefon çekmediği için çatıya çıktım

Sancaktepe'de kumarhaneye çevrilmiş teras kat dairesine baskın yapan polis, 42 kumarbazı suçüstü yakaladı. Baskın sırasında çatıya çıkarak "Ben kumar oynamıyordum. Telefon çekmediği için çatıya çıktım." diyen bir kumarbaz ise polisi kandıramadı. O anlar polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Kumarbazlara toplam 76 bin 398 lira para cezası kesildi.

Haberin Devamı

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından kumarhanelere yönelik operasyonda Sancaktepe'de bir teras kat dairesinin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi. Sarıgazi Mahallesi, Ördek Sokakta bulunan adres bir süre ekipler tarafından takibe alındı. Polis ekipleri binaya akşam saatlerine doğru çok sayıda kişinin giriş yaptığını belirledi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle saat 21.30 sıralarında daireye baskın yapıldı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri içeri girdiklerinde yaklaşık 50-60 metrekarelik dairenin onlarca insanla dolu olduğunu gördü. İçerde bulunanların para karşılığı tombala oynadıkları tespit edildi. İçerde kurulan bir büfeden kumarbazlara yemek ve içecek servisi yapıldığı görüldü. 

Gözden Kaçmasın

Rusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo Rus tankları frene basacak mıRusya-Ukrayna geriliminde 4 senaryo! Rus tankları frene basacak mı?Haberi görüntüle

KUMARBAZ ÇATIDA YAKALANDI

Polisin baskını sırasında ilginç bir olay yaşandı. Teras katından kontrol için çatıya çıkan bir polis, elinde telefonla konuşan bir kişiyle karşılaştı. Kumarbaz "Ben kumar oynamıyordum. Telefon çekmediği için çatıya çıkmıştım." diyen kumarbaz da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin polisin içeri girmesiyle birlikte çatıya kaçtığı telefonla konuşuyormuş gibi yaparak damda ekiplerin gitmesini beklediği tespit edildi. 

CEZA YAGDI

Haberin Devamı

Yapılan baskında içerde bulunan 42 şüpheliye kabahatlar kanunun 34.maddesi gereği 76 bin 398 bin lira para cezası kesildi. İçerde bulunan tombala makinesi ve oyun pullarına polis tarafından el kondu. Kumarhaneyi işlettiği iddia edilen Pehlivan B.(51) hakkında adli işlem başlatıldı.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıUkrayna kararını açıklarken Putin Osmanlılar’a kadar uzandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Sancaktepe#Kumar Baskını

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık

BAKMADAN GEÇME!

Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık