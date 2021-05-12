Kumar baskınında ilginç görüntü! Çay içmeye devam etti

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 4 Mayıs'ta, Beşyol Mahallesi'ndeki bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, maske takmayıp sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 44 kişiyi yakaladı. Bu kişilere, kumar oynadıkları gerekçesiyle 45 bin 424, pandemi kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle 121 bin 415 TL olmak üzere, toplamda 166 bin 839 TL para cezası kesildi.

Suçüstü yakalanan kişilerden bazıları yüzlerini gizleyerek kameraya görünmemeye çalışırken, bir kişinin de jandarmaya aldırmayıp çayını içmeye devam ettiği görüldü.

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