Kuma cinayetine 15 yıl

Sırayla hem eşiyle hem sevgilisi ile birlikte oluyordu. Ancak 16 Aralık 2020’de bu sıra bozuldu. Bunun üzerine kıskanç kuma Gülyeşim Kavuştu, Önder Çelik’i bıçaklayarak öldürdü. Davanın karar duruşması dün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanık Gülyeşim Kavuştuk’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yaparak cezayı 15 yıla indirdi.





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