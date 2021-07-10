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Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kuma cinayetine 15 yıl

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Kuma cinayetine 15 yıl

Ankara’da yaşayan Önder Çelik, dava dosyasına göre, resmi nikâhlı eşi Seher Çelik ve yanlarına kuma olarak gelen Gülyeşim Kavuştuk ile aynı evde yaşıyordu.

Sırayla hem eşiyle hem sevgilisi ile birlikte oluyordu. Ancak 16 Aralık 2020’de bu sıra bozuldu. Bunun üzerine kıskanç kuma Gülyeşim Kavuştu, Önder Çelik’i bıçaklayarak öldürdü. Davanın karar duruşması dün Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanık Gülyeşim Kavuştuk’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yaparak cezayı 15 yıla indirdi.

Kuma cinayetine 15 yıl

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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