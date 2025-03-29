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Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'den acı haber... Cansız bedeni bulundu

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#Sakarya#Sapanca Gölü#Kaan Ege Baran
Sapanca Gölünde kaybolan Kaan Egeden acı haber... Cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 20:30

Sakarya’da, Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan Kaan Ege Baran’ın (15) cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı.

Sapanca Gölünde kaybolan Kaan Egeden acı haber... Cansız bedeni bulundu

Fırtınada sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Sporculardan Kaan Ege Baran için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Sapanca Gölünde kaybolan Kaan Egeden acı haber... Cansız bedeni bulundu

YOĞUN ARAMA SONUCU CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI 

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Arama- kurtarma çalışmaları AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama- Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden oluşan personel ile birlikte toplam 117 kişilik ekip, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopter ile sürdürüldü. Yapılan yoğun çalışma sonucunda kayıp sporcu Kaan Ege Baran’ın cansız bedenine cesedine ulaşıldı. Talihsiz sporcunun cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinde bulundu. Kaan'ın cansız bedeni, botla karaya çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 



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#Sakarya#Sapanca Gölü#Kaan Ege Baran

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