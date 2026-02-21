Kulüp yöneticilerine bahis ve şike operasyonu: 32 kişi gözaltında

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbolda bahis ve şike iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin eski ve yeni yöneticileri hakkında yapılan araştırmalar sonucu operasyon talimatı verildi.

RAKİP TAKIMA BAHİS İDDİASI

Savcılık, bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam ediyor.

Mersin’deki bir başka operasyonda, organize şekilde yasadışı bahis oynatmaktan gözaltına alınan 16 kişiden 9’u tutuklandı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan farklı bir operasyonda da 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı. Suç örgütüne ait 75 milyon liralık mal varlığına el koyulurken, banka ve kripto varlık hesapları donduruldu.

GÖZALTI KARARI ALINAN İSİMLER

Antalyaspor: Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

Adana Demirspor: Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

Giresunspor: Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban

Konyaspor: Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol (Yönetim Kurulu Üyesi)

Alanyaspor: Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler

Denizlispor: Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

Ankaragücü: Adem Başbilen

Yeni Malatyaspor: Ahmet Topdağ

Bodrumspor: Caner Tuna

Göztepe: Enes Memiş.

Kocaelispor: Orhan Dönmez

Gençlerbirliği: Süleyman Yurtseven

Sivasspor: Yasin Ocak (Yönetim Kurulu Üyesi)

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ: AYARLAMA VARSA TAKIM KÜME DÜŞER

Avukat Hüseyin Karaahmetoğlu (Spor hukukçusu): “Kulüp başkanı ve yönetici, bahisi kendi takımında oynuyorsa, ayarlama varsa şike yapmış kabul edilerek takımı küme düşürülür. 7258 sayılı Kanun daha çok bahis düzenleyenleri/siteleri ve organizatörleri hedef alır; sadece bahis oynayan bireyler için idari para cezası öngörür. 6222 sayılı kanun, spor müsabakalarının sonucunu etkileyen davranışları (şike, teşvik primi ve manipülasyon) yasaklar. Bu kanundaki Madde 11 uyarınca, maç sonuçlarının veya müsabaka sürecinin manipüle edilmesi, teşvik primi verilmesi veya alınması, bahis gelirine yönelik manipülasyon amacıyla eylemler ile ilgili suçlar düzenlenir. Bahis etiğini ihlal eden bu tür eylemler suç kabul edilir, 1-3 yıl hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezası uygulanır. Organize yapılarda, yetkili kişi tarafından işlendiğinde daha ağır cezalar söz konusu olabilir. Bu kanun kapsamında bahis oynayan kişiler de suç ortaklığı dolayısıyla cezalandırılabilir, özellikle yetkisi olan kişi (örneğin kulüp yöneticisi, teknik ekip) bahis kazancı amacıyla hareket etmişse, cezalar artırılır.

TFF’NİN VERDİĞİ CEZALAR

TFF Futbol Disiplin Talimatı 57. Madde’ye göre, bahis yasağı futbol faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı bahis oynamak veya bu tür faaliyetlere aracılık etmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kulüp personeli (oyuncu, yönetici, hakem gibi) 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alabilir. Son dönemde TFF’nin uyguladığı cezalar şöyle: Hakemler, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8–12 ay hak mahrumiyeti aldı.

Oyuncular için PFDK (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) tarafından 45 gün-12 ay arası cezalar uygulandı. Talimat kulüp yöneticileri, teknik ekip, hakemler ve diğer görevli kişiler için de bahis yasağı öngörür ve ihlal halinde disiplin yaptırımları uygulanır.”

BAHİS GELİRİNİ AKLAMAYA DAVA

“YASADIŞI bahis” suçundan elde ettikleri geliri akladığı iddia edilen Derkan Başer Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9’u firari 23 sanık hakkında 7 yıldan 17 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Başer Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ, Cesplus Fuarcılık Turizm Otomotiv ve Ticaret Ltd. Şti, Erc Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Riessa Kuyumculuk Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Seven 7 Event Organizasyon Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Tasfiye Halinde Mess Kozmetik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. “malen sorumlu” olarak yer aldı. İddianamede, firari sanık Derkan Başer hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca hazırlanan araştırma raporu olduğu ve birden fazla Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan soruşturma ve kovuşturma bulunduğu belirtildi. Başer’in ‘örgüt elebaşı’ olarak konumlandırıldığı, yasadışı bahis suçundan hakkında kırmızı bülten kararı olduğu aktarılan iddianamede, yapılan araştırmalarda Batum’da olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.