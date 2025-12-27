Kulüp yöneticileri ve futbolcular da var… 3. dalgada 29 gözaltı

Haberin Devamı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ‘bahisçi hakemler’ açıklamasını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin Nisan 2025’te başlatılan soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceğini açıklamıştı. Soruşturma dosyasında en az 5 yıl geriye gidilerek incelemelerde bulunuldu. Sadece hakemlerin değil, alt ligden üst lige kadar tüm kulüplerin araştırıldığı ortaya çıktı. 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı dosyada, bu sayının artabileceği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında 7 Kasım 2025’te yapılan ilk operasyonda 8 kişi tutuklandı, 11 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı. 5 Aralık 2025’te yapılan 2’nci operasyonda ise 20 kişi tutuklandı, 20 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

‘Bahis’ şüphesinin olduğu Kasımpaşa-Samsunspor maçında Samsunsporlu Olivier Ntcham iki penaltı kaçırınca takımı ilk yarıyı geride kapatmıştı.

‘YENİ DELİLLERE ULAŞILDI’

MASAK raporu, yasal bahis siteleri, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS kayıtları ile önceki 2 operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu önemli delillere ulaşıldığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde, ilk iki operasyonda tutuklanan bir şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen ve soruşturma konusu suçlarla bağlantılı şüpheli finansal hareketleri bulunduğu değerlendirilen 7 kişinin tespit edildiği iddia edildi.

26 Ekim 2024’te oynanan Kasımpaşa–Samsunspor futbol müsabakasının sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynayan 6 şüphelinin belirlendiği; hesapları incelenen ve şüpheli finansal işlemlerle bağlantılı bahis hesabı olduğu belirlenen TFF’de görevli bir şüphelinin saptandığı öne sürüldü.

ERDEN TİMUR’A MALİ İNCELEME

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticisi Erden Timur hakkında yapılan mali incelemelerde, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet kapsamında değerlendirilen, birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemler tespit edildiği de iddialar arasında yer alıyor.

‘KENDİ MAÇINA BAHİS OYNAYAN 14 FUTBOLCU’

Soruşturmanın en dikkat çeken isimleri ise kendi takımının maçında ‘rakip takım kazanır’ şeklinde bahis oynayarak müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen 14 futbolcu oldu. Elde edilen yeni deliller kapsamında savcılık 3’üncü operasyon için harekete geçti. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde yapılan operasyonla Erden Timur’un da arasında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu öğrenilirken 4 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

- Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız

- TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Can İmamoğulları

- Galatasaray eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur

- Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü’nde futbolcu Bahattin Berke Demircan

- Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü futbolcusu Hüseyin Aybars Tüfekci

- Tire 2021 Futbol Kulübü’nde futbolcu Doğukan Çınar

- Yalova FK 77 Spor Kulübü futbolcusu Ergün Nazlı

- Niğde Belediyesi Spor Kulübü futbolcusu Eyyüp Can Temiz

- Diyarbekir Spor A.Ş. futbolcusu Furkan Demir

- Merkür Jet Erbaaspor futbolcusu Gökhan Payal

- 1926 Bulancakspor futbolcusu Hamit Bayraktar

- Aliağa Futbol A.Ş. futbolcusu İbrahim Yılmaz

- Karaman Futbol Kulübü futbolcusu İlke Tankul

- Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü futbolcusu İsmail Karakaş

- Arca Çorum FK futbolcusu Mert Aktaş

- Kütahyaspor Futbol Kulübü futbolcusu Mustafa Çeçenoğlu

- Polatlı 1926 Spor Kulübü futbolcusu Tufan Kelleci

-Tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın eşi Figen Özkaya

- Adana Demirspor Başkan Vekili firari Metin Korkmaz’ın kızı Ecrin Korkmaz

- Emniyet eski personeli Emrah Günaydı

- Bir restoranın müdürü Burak Söyleyen

- Yönetici Asistanı Ecem Alkaş

- Esat Bilayak – İşsiz

- Mirza Şerifoğlu–Şirket Ortağı

- Enes Bartan–Tutuklu

- Hakan Çakır–Memur

- Serhat Ölmez–Büro İşçisi

- Umut Esel–Şirket Ortağı

- Burcu Kurt–Prodüksiyon/Müdür Yardımcısı.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında 26 Ekim 2024’te oynanan Kasımpaşa–Samsunspor futbol müsabakası mercek altına alındı. Maçın sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynayan 6 şüpheli olduğu öne sürüldü. Maçın ilk yarısını ev sahibi takım, 38. dakikada Aytaç Kara’nın attığı golle 1-0 önde kapatmıştı. Ancak karşılaşmanın 19. ve 27. dakikalarında Samsunspor lehine verilen iki penaltıyı da kullanan Olivier Ntcham, ikisini de kaçırdı. İkinci devrede Samsunspor, 68 ve 77. dakikalarda Carlo Holse, 71. dakikada Soner Aydoğdu ve 86. dakikada Tait ile 4 gol buldu ve karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Maçın ilk yarısında 2 penaltının kaçırıldığı anlar...