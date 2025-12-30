×
Kültürel mirasta rekor başarı: 13 bin 448 eser yurtdışından Türkiye’ye iade edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 10:36

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2025 yılında kültür varlıklarının iadesine yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, “Her bir iadenin yalnızca bir eserin dönüşü değil; tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın açık bir göstergesi olduğunu” vurguladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kültürel mirasa sahip çıkma kararlılığının 2025 yılında da somut sonuçlarla ortaya konduğu belirtilerek, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarının bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit edilerek ülkemize kazandırılmaya devam edildiği ifade edildi. 

2025’TE 180 ESER DAHA ANAVATANINA DÖNDÜ

2025 yılı içinde toplam 180 kültür varlığının bilimsel incelemeler, yargı süreçleri ve uluslararası işbirlikleri sonucunda Türkiye’ye iade edildiği bildirildi. Açıklanan verilere göre, 2018–2025 döneminde ülkemize kazandırılan eser sayısı 9.133’e, 2002–2025 yılları arasında geri alınan toplam kültür varlığı sayısı ise 13.448’e ulaştı. 

2025 YILININ TARİHİ KAZANIMI: MARCUS AURELİUS HEYKELİ YURTTA

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve uzun süredir ABD’de bulunan, Burdur’daki Boubon Antik Kenti kökenli İmparator Marcus Aurelius’un nadide bronz heykeli, 2025 yılının en önemli kültür varlığı iadelerinden biri olarak öne çıktı.

Yürütülen kapsamlı diplomatik ve hukuki süreçlerin ardından Türkiye’ye getirilen bu eşsiz eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkın ziyaretine sunuldu.   

KÜLTÜR VARLIKLARINDA ULUSLARARASI İADE BAŞARISI

İsviçre ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde, St. Gallen Kantonu’nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eser ülkemize kazandırılırken; Bahreyn’den gönüllü olarak iade edilen, İbn-i Berrecân’a ait 1268 tarihli “Kitab Şerhu’l-Esma” adlı yazma eser Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi’ne teslim edildi.

Ayrıca New York’ta düzenlenen törenlerle Urartu Dönemi’ne ait bronz kemer ve boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait zırhlı imparator heykeli ile 83 adet Anadolu darphanesi kökenli bronz sikke Türkiye’ye iade edildi. 

BAKMADAN GEÇME!