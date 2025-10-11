"Kültürel hafıza geleceğe aktarılmalı""

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ‘Aromatik Mutfak Kültürü’nün Yeşil Sofrası’ temasıyla düzenlenen 5’inci Rize Gastronomi Günleri’ne katıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Ata tohumları, aromatik bitkiler, yöresel ev yemekleri, gençlerimizin gastronomi sunumları ve nice birbirinden özel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ettim. Her stant, bu güzel şehrin üretkenliğinin, içtenliğinin ve köklü mutfak mirasının bir yansıması. Bu anlamlı buluşma; bir gastronomi etkinliğinden öte, Rize’nin kültürel hafızasını da geleceğe taşıyan bir adım. Yöresel tatların her biri, bu toprakların kimliği ve zenginliğidir; korunmalı, yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır.” 

