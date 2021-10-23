Kültür Yolu’na davet

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Galataport’ta basın toplantısı düzenleyen ve herkesi festivale davet eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ni şöyle anlattı:



“Biz bu şehri bütün yönleriyle bilinen, uluslararası ölçekte benimsenmiş ve sürekli takip edilen bir marka yapmanın çalışmalarını yürütüyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 3 yıllık bir planlamanın, araştırmanın, değerlendirmenin sonucu olarak halkımızın takdirine sunulacak.



GALATAPORT’TAN AKM’YE



Galataport’tan başlıyoruz Tophane, oradan Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması, Emek Sineması, Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi ile devam ettikten sonra Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile bitiriyoruz. Kültür Yolu’nu bir bütün halinde ele aldığınızda zaten İstanbul’a özgün bir değer kazandırmış oluyoruz. Bu festival ilk ve sonbaharda olmak üzere her yıl iki defa yapılacak.”



