×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kültür Yolu Festivali'nde kan aktı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Kültür Yolu Festivali#Ceza Konseri#Bıçaklı Kavga
Kültür Yolu Festivalinde kan aktı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 04:24

Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Ceza sahne aldı. Konser alanında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde meydana geldi. Ceza isimli sanatçının sahne aldığı konser alanında, O.S.(25), M.B.K.(29) ve F.M. arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü.

F.M., yanında getirdiği bıçakla O.S. ile M.B.K.'ya saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan ikiliyi görenler, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli F.M. ise, olay yerinden kaçtı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa Kültür Yolu Festivali#Ceza Konseri#Bıçaklı Kavga

BAKMADAN GEÇME!