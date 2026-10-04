Kültür Yolu Festivali’nde 'esnek soğuk porselen atölyesi' yapıldı

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İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Rami Kütüphanesi’nde Esnek Soğuk Porselen Atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılara esnek soğuk porselen hamurunun özellikleri ve şekillendirme teknikleri anlatıldı, fırınlama gerektirmeden havayla temas ederek kuruyan hamurla çalışma yapıldı.

Esnek soğuk porselen Fatoş Sarpkaya gerçekleştirdiği atölyeye ilişkin “Kültür Yolu Festivali, sanatı ve sanatçıyı toplumla buluşturan çok kapsamlı bir festival. Ben esnek soğuk porselen sanatçısı olarak burada görev yapıyorum. Sergi açtık. Yaptığım çalışma alanı çağdaş, modern bir sanat olmasına rağmen burada geleneksel sanatlarla çağdaş sanatı bir araya getiren çok güzel bir bütünlük arz ediyor” dedi.

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‘FIRINLAMAYA GEREK DUYMADAN HAVAYLA TEMAS EDEREK KURUYOR’

Esnek soğuk porselenin özelliklerini anlatan Sarpkaya, “Esnek soğuk porselen, tarifi yani reçetesi bana ait olan bir hamur. Bu hamur esnek bir yapıya sahip, kırılmıyor. Havayla temas halinde kuruyan ve daha sonra da kullanılabilen çok özel bir hamur. Çok ince açılabilmesi ve rahat kullanılabilmesi önemli. Bu yüzden şu an halk eğitimlerde ve sanat atölyelerinde ciddi bir talep gördü. Bu modern, yeni döneme ait bir sanat ve burada yaptığımız çalışmalar çok hassas çalışmalar. En büyük farkı kırılmaması ve bir fırınlamaya gerek duymadan havayla temas ederek kuruması. Kullanım kolaylığı sağlıyor. Gelin tacı, gelin buketi, yaka iğneleri ve ev dekorasyonunda farklı tasarımlara dönüştürebiliyoruz. Bununla ilgili bir proje hazırlıyoruz. Yıkanabilir bir özelliğe de sahip. Daha kalın formlarda da çalışabiliyoruz” diye konuştu.

‘ATÖLYEMİZ İLK GÜNDEN DOLDU’

Atölye çalışmasına ilginin yoğun olduğunu belirten Sarpkaya, “Katılım çok güzel. Talep çok yoğundu. Atölyemizde bununla ilgili bir proje başlattığımızda ilk günden sayımız doldu ve çok fazla bekleyen öğrencimiz de var. Bugün burada en azından hamura dokunmalarını, küçük bir çalışma yapmalarını ve teknik olarak bazı şeyleri öğrenmelerini sağladık. İşimizin genel hatlarını anlattık” ifadelerini kullandı.

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‘HER GÜN YENİ BİR ALANDA NASIL KULLANABİLİRİZ DİYE ÇALIŞIYORUZ’

Sanatın kullanım alanlarını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Sarpkaya, “Bu sanat yeni dönem sanatı olduğu için her gün yeni bir projeyle bu sanata nasıl yön verebiliriz diye düşünüyoruz. Öğrencilerimle ciddi bir çalışma yürütüyorum. Her gün yeni bir alanda, farklı bir hocayla temas kurarak hangi alana aktarabiliriz, neler yapabiliriz, bu hamuru nerelerde kullanabiliriz ve bu sanatı nasıl icra edebiliriz üzerine çok çalışıyoruz. Kullanım alanları çok geniş. İnsanların ilgisinden dolayı çok güzel sonuçlar ve dönüşler alıyoruz. Bu alanla ilgilenen öğrencilerimin satış noktasında da güzel sonuçlar aldığını görmek beni memnun ediyor. İlerleyen zamanlarda sadece Türkiye bizim için yeterli bir nokta değil. Hamuru fabrikasyon olarak çıkardıktan sonra yurt dışı pazarına da açılmayı planlıyorum” dedi.

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‘GERÇEK ÇİÇEK ZANNEDİYORLAR’

Sergideki eserlerin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirten Sarpkaya, “Sergi çok güzel dönüşler aldığımız bir sergi oldu. İlk gelenlerin tepkileri bizi de heyecanlandırdı. Çünkü gerçek çiçek zannediyorlar ve ilk etapta alttaki vazoyla ilgileniyorlar. Çiçekleri bizim yaptığımızı söyleyince incelemeye başladılar. Bu alan hakkında bilgi sahibi değillerdi. Biz de onları bilgilendirmek için güzel bir fırsat yakaladık. Detayları anlattık. Farklı bölgelerden ve illerden gelenler vardı. Taleplerini karşılayabileceğimizi, bu noktada onlara rehberlik yapabileceğimizi ifade ettik” diye konuştu.

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Sarpkaya, “Türkiye genelinde birçok halk eğitim hocasına eğitim veriyorum. Bunun dışında İstanbul’da Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği’nde eğitimlerime devam ediyorum. Orada geleneksel kodlarla eğitim yapıyoruz. Benden sonra devralacak, yetişen çok güzel öğrencilerimiz var. Onlar da geleneğin tabiatına ve formuna uygun şekilde çalışmalarına devam edecek” ifadelerini kullandı.

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