Kültür Yolu Festivali’nde Esnek Soğuk Porselen Atölyesi

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Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği’nin Rami Kütüphanesi’nde düzenlediği atölyeyi esnek soğuk porselen sanatçısı Fatoş Sarpkaya yönetti. Etkinlikte Sarpkaya’nın esnek soğuk porselenden hazırladığı eserler de sergilendi. Atölyede katılımcılara esnek soğuk porselen hamurunun özellikleri ve şekillendirme teknikleri anlatıldı, fırınlama gerektirmeden havayla temas ederek kuruyan hamurla çalışma yapıldı. Sarpkaya gerçekleştirdiği atölyeye ilişkin şunları söyledi:

“Katılım çok güzel. Talep çok yoğundu. Bugün burada en azından hamura dokunmalarını, küçük bir çalışma yapmalarını ve teknik olarak bazı şeyleri öğrenmelerini sağladık. Kültür Yolu Festivali, sanatı ve sanatçıyı toplumla buluşturan çok kapsamlı bir festival. Yaptığım çalışma alanı çağdaş, modern bir sanat olmasına rağmen burada geleneksel sanatlarla çağdaş sanatı bir araya getiren çok güzel bir bütünlük arz ediyor. Esnek soğuk porselen, tarifi yani reçetesi bana ait olan bir hamur. Bu hamur esnek bir yapıya sahip, kırılmıyor. Havayla temas halinde kuruyan ve daha sonra da kullanılabilen çok özel bir hamur. En büyük farkı kırılmaması ve bir fırınlamaya gerek duymadan havayla temas ederek kuruması. Gelin tacı, gelin buketi, yaka iğneleri ve ev dekorasyonunda farklı tasarımlara dönüştürebiliyoruz.” Sergideki eserlerin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirten Sarpkaya, “Çok güzel dönüşler aldığımız bir sergi oldu” dedi.

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