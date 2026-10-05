×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kültür Yolu Festivali’nde Esnek Soğuk Porselen Atölyesi

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Yolu Festivali#Esnek Soğuk Porselen#Sanat Atölyesi
Kültür Yolu Festivali’nde Esnek Soğuk Porselen Atölyesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin İstanbul durağında Esnek Soğuk Porselen Atölyesi gerçekleştirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği’nin Rami Kütüphanesi’nde düzenlediği atölyeyi esnek soğuk porselen sanatçısı Fatoş Sarpkaya yönetti. Etkinlikte Sarpkaya’nın esnek soğuk porselenden hazırladığı eserler de sergilendi. Atölyede katılımcılara esnek soğuk porselen hamurunun özellikleri ve şekillendirme teknikleri anlatıldı, fırınlama gerektirmeden havayla temas ederek kuruyan hamurla çalışma yapıldı. Sarpkaya gerçekleştirdiği atölyeye ilişkin şunları söyledi:

“Katılım çok güzel. Talep çok yoğundu. Bugün burada en azından hamura dokunmalarını, küçük bir çalışma yapmalarını ve teknik olarak bazı şeyleri öğrenmelerini sağladık. Kültür Yolu Festivali, sanatı ve sanatçıyı toplumla buluşturan çok kapsamlı bir festival. Yaptığım çalışma alanı çağdaş, modern bir sanat olmasına rağmen burada geleneksel sanatlarla çağdaş sanatı bir araya getiren çok güzel bir bütünlük arz ediyor. Esnek soğuk porselen, tarifi yani reçetesi bana ait olan bir hamur. Bu hamur esnek bir yapıya sahip, kırılmıyor. Havayla temas halinde kuruyan ve daha sonra da kullanılabilen çok özel bir hamur. En büyük farkı kırılmaması ve bir fırınlamaya gerek duymadan havayla temas ederek kuruması. Gelin tacı, gelin buketi, yaka iğneleri ve ev dekorasyonunda farklı tasarımlara dönüştürebiliyoruz.” Sergideki eserlerin ziyaretçilerden ilgi gördüğünü belirten Sarpkaya, “Çok güzel dönüşler aldığımız bir sergi oldu” dedi.   

Haberin Devamı

Kültür Yolu Festivali’nde Esnek Soğuk Porselen Atölyesi

Kültür Yolu Festivali’nde Esnek Soğuk Porselen Atölyesi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Yolu Festivali#Esnek Soğuk Porselen#Sanat Atölyesi

BAKMADAN GEÇME!