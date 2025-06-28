Kültür Yolu Festivali başladı! Picasso Bursa'da...

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen festivalin açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, şehir protokolü ve sanatseverlerin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, medeniyetimizin kurucu izlerini taşıyan bir kültür ve tarih hazinesi olan Bursa’da Kültür Yolu Festivali’ni gerçekleştirmenin geçmişle bugünü sanat aracılığıyla buluşturmak açısından ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Bakan Yardımcısı Yazgı, “Bu festival yalnızca konserlerden ya da sergilerden ibaret değil; geçmişle geleceği buluşturan, yerel olanla evrenseli harmanlayan güçlü bir kültür ve turizm atılımı. Şehirleri marka şehirler haline getirmenin yolu onların kültürünü, sanatını ve hikâyesini yaşatmaktan geçiyor, Türkiye Kültür Yolu Festivali tam olarak bunu yapıyor” dedi.Türkiye’nin dünya turizminde 5. sıradan 4. sıraya yükselmesinin, kültürel mirasın etkin tanıtımı ve zengin içerikli etkinliklerle doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çeken Yazgı, özellikle kültürel etkinliklerin nitelikli ziyaretçi artışını destekleyerek turizme önemli katkı sağladığını belirtti.

Festival için ilk yola çıkıldığında 80 etkinlik noktasıyla başlandığını hatırlatan Yazgı, bugün bu sayının 1000’e yaklaştığını ve 2024 yılı itibarıyla 6.000’in üzerinde etkinlik ve on binlerce sanatçıyla halkı sanatla, sanatçıları halkla buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Kültür Yolu Festivali’nin yalnızca sanatseverlere değil, 7’den 70’e tüm vatandaşlara ulaşmayı amaçlayan kapsayıcı bir organizasyon olduğunun altını çizdi.

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“Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm” vizyonunun festivalin temel taşı olduğunu ifade eden Yazgı, bugün artık Avrupa’nın en seçkin festivalleriyle birlikte anılan ve Avrupa Festivaller Birliği’ne üye bir organizasyon haline gelen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin başarısının, kültür ve turizm politikalarının ne denli doğru bir eksende ilerlediğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

PICASSO BURSA’DA

Festivalin açılış günü protokol üyeleri ve konuklar Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatla dolu bir yolculuğa çıktı. Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Selim Terzi, açılış sonrasında Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir, Köklere Yolculuk Dijital Sanat Sergisi, Eskizden Piksele, Adil-i Mutlak ve Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi gibi festivalin öne çıkan sergilerini ziyaret etti.