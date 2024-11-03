Kültür Yolu Festivali başladı: Antalya’da ‘şenlik’ var

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Antalya’da bu yıl 2-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Kültür Yolu Festivali, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Antalya Arkeoloji Müzesi’ndeki tanıtım toplantısı ile başladı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline geldi. Avrupa’nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edildi” dedi.

77 NOKTADA 285 ETKİNLİK

Bakan Ersoy, 77 ayrı noktada toplam 285 etkinlik gerçekleştirileceğini ifade ederek festival programıyla ilgili şu bilgileri verdi:

- Konyaaltı Beach Park’a bir ana sahne kuruldu, Çocuk Köyü oluşturuldu. Çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları Çocuk Köyü’nde olacak.

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- Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş bir yelpaze farklı mekânlarda sahne performansları sunulacak.

- Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde olacak.

- Son 7 yılda 61 şehir 358 ilçede toplam 895 bin izleyiciyle buluşan Gezen Sinema TIR, şehrin farklı noktalarında Antalyalılarla buluşacak.

- 13 nokta Festival Lezzet Durağı olarak belirlendi.

HANZALA SERGİSİ

Bakan Ersoy, festivalde Filistin’in de unutulmadığını kaydederek, “Naci el Ali’nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen Hanzala karakterlerinden oluşan sergisi de Karatay Medresesi’nde görülebilecek” dedi.