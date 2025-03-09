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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan üniversite öğrencilerine yönelik 2 yarışma

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Burs#Öğrenci
Kültür ve Turizm Bakanlığından üniversite öğrencilerine yönelik 2 yarışma
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 13:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uygulamalı sanat alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik 2 farklı yarışma düzenleyecek. Güncel sanat ve afiş tasarım alanlarında gerçekleştirilecek yarışmalarda toplam 790 bin lira ödül dağıtılacak.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi nedeniyle, gençlerin aile bağlarına dikkat çekmesini amaçlayan 'Genç Sanat: 6'ncı Afiş Tasarım Yarışması' düzenleyecek. Yarışmada ödüle layık görülen yeteneklere toplam 250 bin lira para ödülü takdim edilecek. Başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcı 20'şer bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcı 10'ar bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 tasarımcı ise 5'er bin lira alacak. Yarışmanın başvuruları 1 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında kabul edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı özgün sanat eserlerini teşvik etmek üzere de 'Genç Sanat: 11'inci Güncel Sanat Proje Yarışması' düzenleyecek. Yarışmanın toplam ödülü ise 540 bin lira olacak. Başarı ödülünü kazanan 5 sanatçı 40'ar bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 sanatçı 20'şer bin lira, sergileme ödülü kazanan 20 sanatçı ise 12'şer bin lira alacak. Serbest konu ile genç sanatçılara kendilerini ifade etme imkanı sunacak olan yarışmaya başvurular 4 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yarışmalar hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına 'https://gorselsanat.ktb.gov.tr/' adresinden ulaşabilecek. (DHA)

Kültür ve Turizm Bakanlığından üniversite öğrencilerine yönelik 2 yarışma

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Burs#Öğrenci

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