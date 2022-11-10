Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara 32 milyon TL'lik destek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan değerlendirme komisyonu, özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2022- 2023 sanat sezonu için başvuruda bulunan 441 projeyi değerlendirdi. Değerlendirme komisyonu, tüm başvuruları olumlu değerlendirerek, bu zamana kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 32 milyon TL ödeneğin 441 özel tiyatro ile bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un özel tiyatroların temsilcileriyle yaptığı toplantılar sonucunda ilgili yönetmeliğe eklenen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde; kapasiteleri göz önünde bulundurularak salonu bulunan özel tiyatroların ilgili meslek kodunda sigortalı çalışan sayısı 4 ve üzerinde olanların ve Türk oyun yazarına ait projeyle başvuru yapanların projelerine bütçe imkanları çerçevesinde ek maddi katkı sağlandı.

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Bu sayede özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatına katkısının artması ve devamlılığı, tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli katkılar sağlanması amaçlandı. Bakanlığın maddi destek sağladığı özel tiyatrolara www.ktb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.