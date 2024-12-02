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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Kuvayi Milliye'nin yasaklandığına dair iddialara yalanlama

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Nazım Hikmet Ran#Kuvayi Milliye
Kültür ve Turizm Bakanlığından Kuvayi Milliyenin yasaklandığına dair iddialara yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 10:16

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eserinin yasaklandığına dair iddiaları yalanladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eserinin yasaklandığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Haberlere konu olan eser Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye” adlı eseri değil; Nazım Hikmet’in “Kuvayi Milliye Destanı” şiirini çizgilerle anlatan Nuri Kurtcebe’ye ait bir çizgi roman versiyonudur.

Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunmaktadır. Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşlarımızın faydalandığı kütüphanelerimizin genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir.

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Eser, çocukların erişim sağlamayacağı bir şekilde kütüphanelerimizde yer almaya devam etmektedir.

Nazım Hikmet’in şiirlerinin yer aldığı “Kuvayi Milliye” veya “Kuvayi Milliye Destanı” başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet’e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerimizde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Nazım Hikmet Ran#Kuvayi Milliye

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