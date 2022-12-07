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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan arşiv açılımı

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Arşiv#Film
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan arşiv açılımı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, arşivinde yer alan belge filmleri, web sitesi ve ‘Film Mirasım KTB’ mobil uygulaması ile erişime açtı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, erişimi, “Atatürk’ün İzmir’e gelişi”, “Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’a gelişi”, “İngiltere Kralı 8. Edward’ın Türkiye ziyareti” ve “Sultan Vahdettin’in kılıç alayı” arşiv videolarını paylaşarak duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel mirasın görsel belleğini oluşturan filmlerin muhafazası ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğu arşivdeki filmleri dijital ortama aktararak restore etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan arşiv açılımı

‘http://filmmirasim.ktb.gov.tr’ sitesinde yer alan filmlere ilişkin bilgi ve açıklamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğü’nce oluşturuldu. Arşivin erişime açılmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayınladığı sosyal medya mesajıyla duyurdu. Ersoy, uygulamayı “Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına, Anıtkabir’in yapımından Kore Savaşı görüntülerine... Herkesin ilgisini çekecek yüzlerce film sizleri bekliyor” sözleriyle duyurdu. Bakan Ersoy, ayrıca “Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’a gelişi”, “Atatürk’ün İzmir’e gelişi”, “İngiltere Kralı 8. Edward’ın Türkiye ziyareti” ve “Sultan Vahdettin’in kılıç alayı”ndan oluşan video arşiv görüntüleri de hesabından paylaştı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan arşiv açılımı

1895’TEN 1960’LI YILLARA

Web sayfasında erişime açılan görüntüler, “1895-1918”, “1918-1938”, “1938-1950”, “1950-1960” “1960 Sonrası” ve “Diğer” olarak yıllara göre kategorilendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan arşiv açılımı

Atatürk’e ait çeşitli görüntülerin yer aldığı sitede, “Çanakkale Cephesi”, “Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi”, “Osmanlı Dönemi İstanbul’da gündelik kent hayatı”, “Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi”, “Atatürk’ün TBMM’ye Gelişi”, “İsmet İnönü’nün cenaze töreni”, “Emel Sayın’ın ‘Silemezler Gönlümden’ şarkısına ait klip”, “Müzeyyen Senar’ın klibi” gibi özel videolar dikkat çekiyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan arşiv açılımı

ATATÜRK’TEN ENSTANTANELER

ERİŞİME sunulan videloarda en dikkat çekenlerden biri Atatürk’ün 11 Kasım 1930’da ABD Büyükelçisi Joseph C. Grew’i Atatürk Orman Çiftliği’nde kabulüne ilişkin görüntüler ve konuşması. Atatürk, görüntülerde Büyükelçi Grew’e yabancı dilde Çiftliği anlatıyor. Daha sonra Atatürk, “bir kaç söz söylemek isterim” diyerek, “Türk milleti demokrattır. Eğer bu hakikat şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamiyle anlaşılmamış bulunuyorsa bunun sebebini muhterem sefirimiz, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini işaret ederek çok güzel ima ettiler. Diğer taraftan Amerika milletinin benliğini hissettiği dakikada istinat ettiği demokrasidir” diyor.

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Arşiv#Film

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