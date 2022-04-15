Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru şartları

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Kültür ve Turizm Bakanlığına 149 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 25 Nisan-9 Mayıs'ta "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden gerçekleştirilecek. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımının ayrıntıları...

1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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2. KPSS (B) GRUBU PUAN SIRALAMASI İLE ALINACAK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

A- ŞOFÖR (ŞFR-1)

Şoför pozisyonunda 14 sözleşmeli personel alınacaktır

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Otobüs Kaptanlığı, Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık) bölümlerinden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

7- Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Afyonkarahisar (1), Amasya (1), Antalya (1), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Edirne (1), İstanbul (2), İzmir (1), Mersin (1), Tekirdağ (1), Uşak (1)

B- ŞOFÖR (ŞFR-2)

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Şoför pozisyonunda 40 sözleşmeli personel alınacaktır

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

5- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak,

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

7- Bu pozisyonda istihdam edilenler gezici kütüphane otobüslerinde İl ve/veya İlçelerde görevlendirileceklerdir.

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Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (40): Adıyaman (1), Ağrı (1), Aksaray (1), Ardahan (1), Bartın (1), Batman (1), Bingöl (1), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (1), Elazığ (1), Erzincan (1), Giresun (1), Hakkari (1), Hatay (1), Isparta (1), Kahramanmaraş (1), Karaman (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (1), Kırşehir (1), Kilis (1), Kocaeli (1), Konya (1), Manisa (1), Mardin (1), Muş (1), Nevşehir (1), Osmaniye (1), Siirt (1), Sinop (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tokat (1),

Trabzon (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1)

C- ŞOFÖR (ŞFR-3)

Şoför pozisyonunda 10 sözleşmeli personel alınacaktır

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1-Lise ve dengi okul mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak,

4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5- En az fiilen 6 ay Şoför olarak çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü)

6- Şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (10): Ankara (7), İstanbul (3),

D- TEMİZLİK PERSONELİ (TMZ)

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Temizlik personeli pozisyonunda 82 sözleşmeli personel alınacaktır

Temizlik Personeli pozisyonuna başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4- Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (82): Adana (1), Afyonkarahisar (2), Ağrı (1), Amasya (1), Ankara (5), Ardahan (1), Artvin (1), Bilecik (1), Bingöl (1), Bitlis (2), Bolu (1), Burdur (1), Çorum (2), Denizli (1), Diyarbakır (1), Edirne (2), Erzurum (2), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (5), İzmir (1), Kahramanmaraş (1), Kars (1), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kırklareli (2), Kocaeli (1), Konya (3), Kütahya (1), Mardin (8), Mersin (2), Muğla (2),

Muş (2), Nevşehir (2), Osmaniye (1), Rize (1), Samsun (3), Siirt (1), Şanlıurfa (1), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Van (2), Yozgat (2).

D- BAHÇIVAN (BHCVN-1)

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Bahçıvan pozisyonunda 1 sözleşmeli personel alınacaktır

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümünden mezun olmak veya herhangi bir Önlisans programından mezun olup, bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4- Bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): Ankara (1)

E- BAHÇIVAN (BHCVN-2)

Bahçıvan pozisyonunda 2 sözleşmeli personel alınacaktır

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Tarım/Ziraat Meslek Lisesi mezunu olmak veya Lise ve dengi okul mezunu olup, bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 55 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek.

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4- Bahçıvanlık görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2)

3. DİĞER HUSUSLAR

1. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.

3. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.

4. Sınav sonucu açıklandıktan sonra atamaya hak kazanan adayların atamaları tercih ettikleri İl ve/veya İlçelere yapılacaktır.