Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte ilanın detayları

Haberin Devamı

Kıdemli yazılım geliştirme uzmanı olarak alınacak personel için en az 5 bin iç veya 10 bin dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde büyük çaplı en az bir projede görev alması ve en az 8 yıl çalışmış olması şartı aranıyor.



Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar maaş verilecek personelin, yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve altyapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübeli olması isteniyor.



Kıdemli sistem uzmanlığı görevini yapacak personelin de en az 5 bin iç veya 10 bin dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 8 yıl çalışmış olması gerekiyor.



Söz konusu personel için de aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar maaş ödenecek.



Başvurular 15 Kasım-3 Aralık'ta e-Devlet üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.



Adaylar sözlü ve uygulamalı sınav yeri ve tarihine ilişkin bilgilere 21 Aralık'tan itibaren "Kariyer Kapısı" üzerinden erişebilecek.