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Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinden kaçak yapı denetimi

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kaçak Yapı Denetimi#İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinden kaçak yapı denetimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 16:43

Kültür ve Turizm Bakanlığı; İstanbul Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yapı kaçakları ile mücadelede önemli adımlar attı. Bakanlık, gelen ihbarlar sonrasında sahil şeridinde yapılan incelemelerde 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıkların tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlğü ekipleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy Mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinden kaçak yapı denetimi

Bakanlık uzmanları o denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitler yaptı ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinden kaçak yapı denetimi

Bu denetimler sonrasında;

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- 21 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin kaçak olarak yapılan denize doğru eklemeler, teras kısımlarında kapatmalar, plan ve cephe tipolojisindeki değişiklikler, özgün mimari ögelerde bozulmalar nedeniyle suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve taşınmaz sahipleri ile belediyelere karar tebliğ edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinden kaçak yapı denetimi

- Daha önceki tarihlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 adet tescilli, 2 adet tescilsiz taşınmaza ilişkin bir kez daha izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılarak karar gereğinin yerine getirilmesi istendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ekiplerinden kaçak yapı denetimi

10 Ocak 2025'te başlayan denetimler sürüyor.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kaçak Yapı Denetimi#İstanbul

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