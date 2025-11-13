Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi! Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

Haberin Devamı

Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD’de 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının naaşının Türkiye’ye getirilmesi sürecinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Abacı’nın cenazesi uçakla Türkiye’ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

AKM’DE VEDA TÖRENİ



Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.





DEVLET SANATÇISI UNVANINI 1998’DE ALMIŞTI



Türk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserler ve eşsiz yorumuyla milyonların gönlünde yer edinen Muazzez Abacı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülmüştü.





Sanatçı, klasik Türk sanat müziğini geniş kitlelerle buluşturduğu güçlü sesi, zarafeti ve sahne duruşuyla Türkiye’nin en değerli sanatçılarından biri olarak anılmaya devam edecek.