Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı... Türkiye'ye iade edilen tarihi eser sayısı 12 bin 139'a ulaştı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasına önemli katkılar sağlayan çeşitli eser iade çalışmaları gerçekleştirildi. İngiltere, İtalya ve ABD'den geri getirilen kıymetli eserler, Türkiye'nin kültürel hazinesine yeniden kazandırıldı. 2017 yılında İngiltere'de satışa çıkarılan ve Mustafa Dede tarafından istinsah edilen Kur'an-ı Kerim, yasa dışı yollarla kaçırıldığı tespit edilerek Türkiye'ye geri getirildi. Sultan 2'nci Abdülhamit'in koleksiyonunda yer alan eser, 5 Nisan 2023'te İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı.

New York'taki Christie's Müzayede Evi tarafından 2011 yılında satışa çıkarılan bronz imparator heykelinin, Türkiye'den yasa dışı yollarla çıkarıldığı sonucu ortaya çıktı. Eseri elinde bulunduran kişiyle irtibata geçilerek deliller sunuldu. Heykelin yasa dışı kökeninden bu yolla haberdar olan koleksiyoncu, eserin Türkiye Cumhuriyeti'nin malı olduğunu kabul etti. Heykel, Türkiye'ye iade edildi ve 2 Şubat 2024 tarihinde Antalya Müzesi'nde kamuoyuna tanıtıldı.

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Christie's Müzayede Evi'nin 2021 tarihli müzayedesinde satışa sunulan mermer kore torsosu, uzman incelemeleri sonucunda Türkiye kökenli olduğu belirlenerek iade edilen eserler arasında yer aldı. Eser, 26 Ocak 2024 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza altına alındı. Floransa Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye'ye ait olduğu belirlenen 11 pişmiş toprak eser, bilimsel raporlar ve hukuki süreçler tamamlanarak 24 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği tarafından teslim alındı.

2002 yılından bu yana Türkiye'ye iade edilen eser sayısı 12 bin 139'a, 2018 yılından bu yana ise 7 bin 823'e ulaştı. (DHA)