Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Karahantepe açıklaması

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binlerce yıl öncesinden gelen bir miras olan, insanlık tarihinin sessiz tanıkları ile taşlara kazınmış hikayelerin yer aldığı Karahantepe'de büyük bir projeye imza attıklarını belirtti.

Ersoy, "Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi ile büyük bir adım atıyoruz. Kazı alanını koruma çatısı ile buluşturuyor, binyılların izlerini geleceğe taşıyoruz. 5 bin metrekarelik alan artık doğal dokusunu bozmadan korunacak. Zarif ve çevreyle uyumlu tasarım, dalgalı formuyla araziye organik bir entegrasyon sunuyor. Doğal havalandırma sağlayan açıklıklar ve kolonları minimize eden strüktürel yapı ile işlevsellik ve estetik bir arada. Karahantepe, insanlığın ortak mirası. Biz, bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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5 BİN METREKARELİK ALAN KORUMA ALTINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, önemli buluntulara ev sahipliği yapan ve MÖ 9000'li yıllara tarihlenen Karahantepe'de bugüne kadar insan ve hayvan heykelleriyle süslenmiş birçok kamusal yapı gün yüzüne çıkarıldı.

Son olarak, geçen yaz aylarında keşfedilen yabani eşek figürü, bölgenin tarihi önemini bir kez daha ortaya koydu. Devam eden kazı çalışmalarının yapıldığı 5 bin metrekarelik alan, bu yeni proje ile tamamen koruma altına alınacak.

TARİHİ DOKUYA UYUMLU, MODERN KORUMA ÇATISI

Koruma çatısı, doğal dokuya zarar vermeden alanın korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Dalgalı formuyla araziye organik bir uyum sunan proje, aynı zamanda doğal havalandırma sağlayan açıklıklarla iç mekan konforunu artırıyor.

Kazı alanının özgün yapısını koruyacak şekilde tasarlanan modüler yapı, kolon sayısını en aza indirerek estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor.

Proje, büyüme ve adaptasyon esnekliği sunarak gelecekte yapılacak çalışmalar için genişleme imkanı sağlıyor. Bu projeyle Karahantepe, binlerce yıllık mirasını gelecek nesillere taşımaya bir adım daha yaklaşacak.