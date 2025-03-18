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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

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#Çanakkale#Kültür#Turizm
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoydan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:24

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale, sadece askeri bir zaferin değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi mirasımızın simgesidir. Bu topraklardaki şanlı hatıraları gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Çanakkale geçilmez." ifadelerini kullandı.

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Bakan Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla, Çanakkale Türküsü'nün seslendirildiği ve Çanakkale Şehitler Abidesi'nin görüntülerinin yer aldığı videolu mesaj yayımladı.

Çanakkale'de yazılan destanın, milletin azmini, inancını ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Ersoy, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman Mehmetçikleri, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Ersoy, "Çanakkale, sadece askeri bir zaferin değil, aynı zamanda kültürel ve tarihi mirasımızın simgesidir. Bu topraklardaki şanlı hatıraları gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Çanakkale geçilmez." ifadelerini kullandı.

 

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#Çanakkale#Kültür#Turizm

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