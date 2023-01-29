Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Mübadele Müzesi açılışına katıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri'de bir dizi etkinliğe katıldı. Bakan Ersoy ilk olarak Ak Parti İlçe Binasında partililer ile bir araya geldi. Ardından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Ersoy Tarihi Kısa Köprü'de incelemelerde bulundu. Ardından köy pazarından üreticiler ile sohbet etti. Burada Bakan Ersoy'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eşlik etti. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet, Birinci Kuşak Mübadiller Sergisi'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy daha sonra Silivri Mübadele Müze Evi açılış törenine katılarak müze evini gezdi. Etkinlikler Bizans Sarnıcı Müze Alanı ve Hünkarı Şerif Camii İhya Projesinde inceleme yapılmasının ardından sona erdi.

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'MÜLLÜ HAFIZAMASI MEYDANA GETİREN UNSURLARI CANLI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her geçen gün kültür ve sanat mekânlarımıza bir yenisini ekliyor, bunu yaparken kültürümüzün, sanatımızın ve tarihimizin her bir değerli ayrıntısını yaşatmanın, gelecek kuşaklara miras bırakmanın gayreti içinde oluyoruz. Millî hafızamızı, kimliğimizi meydana getiren bütün unsurlarla canlı tutmak adına proje ve eserler hayata geçiriyoruz. Açılışını yapmakta olduğumuz Silivri Mübadele Müze Evi de bizim bu irademizle paralel bir anlayışla İstanbul Valimiz ile Silivri Belediye Başkanımızın vücuda getirdiği çok değerli bir proje olmuştur. Üç kıtaya yayılmış bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesiyle, bu geniş coğrafyada büyük bir değişim de tetiklenmiş oldu. Avrupa devletlerinin bu değişimde tek söz sahibi olmak gibi bir planı da vardı. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türk milletinin iradesiyle kazanılan Kurtuluş Savaşı, o planı bozduğu gibi Anadolu'nun kaderini de kendi ellerimize almamızı sağlamıştır. Tabii hem 6 asırlık bir çınarın yıkılmasıyla, hem de Avrupa devletlerinin güdümündeki Yunan işgalinin bertaraf edilmesiyle, siyasi ve coğrafi olarak yeniden belirlenen sınırların, burada yaşayan insanların hayatını etkileyecek sonuçlar doğurması kaçınılmazdı. 30 Ocak 1923'te imzalanan ve tarihte benzerine pek rastlanmayan 'Türk ve Yunan Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol' bunlardan biridir" diye konuştu.

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'MÜBADELE KARMAŞIK BİR YAŞANMIŞLIK İFADESİDİR'

Bakan Ersoy, "Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir. Tarihin dönüm noktasında, Osmanlı'nın közlerinden yükselen Cumhuriyetimizin şafağında insanların hayatındaki çok derin bir değişimi temsil eder. Bir zamanlar vatan olan topraklardan kopmak, ebedi vatan olan Anadolu'ya yol almaktır mübadele. Nice kuşakların yetiştiği içine hayat sinmiş evleri, asırlara yayılmış alın teri ve emeğin birikimlerini, hüzünden sevince nice hatıranın biriktiği ömürleri ve ömürlerini tamamlamış sevdiklerinin kabirlerini ardında bırakmak, yeni hayatın umuduna sığınmaktır. Silivri bu umudun yeşerdiği topraklardan biridir" dedi.