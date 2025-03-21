Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Özgün kimliğimizle dünyanın güçlü ve lider bir öznesi olacağız

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz kutlamaları kapsamında bakanlıkta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyetini kabul etti. Bakan Ersoy, Nevruz'un Türk kültürünün kadim köklerinden beslenen bir değerin, bir duygu, bir düşünüş ve anlayışın adı olduğunu belirterek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "Türk milleti, doğanın ocağında tavını bulmuş bir cevher gibi dağları ve ormanları, bozkırları ve yaylaları, denizleri ve nehirleri, sözün özü göğü ve yeri hayatının, kimlik ve karakterinin mayası yapmıştır. Tarih boyunca dimdik duruşumuzun, özgür oluşumuzun, boyun eğmeyen irademizin ardında hep bu gerçek yatar. Zira doğaya zincir vuramazsınız. Ben Nevruz'un, altında yatan bu tarih ve kültürle yaşatılması, Türk dünyasının kadim geçmişine açılan bir kapı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyor, bu farkındalık ve bilince sahip olunmasını önemsiyorum. O kapıdan geçerek hafızalarımızı daima taze tutmak, bilgi ve birikimlerimizi korumak, onları bugün ve gelecekte de hayatımıza dahil ederek, uygulayarak ve kullanarak yaşatmak elzemdir. 32 yıldır durup dinlenmeden verdiği mücadeleyle TÜRKSOY'u vazgeçilmez kılan, onu Türk dünyasının kalbine yerleştiren şey de tam olarak budur" diye konuştu.

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'TÜRK DÜNYASININ HAFIZASINI DAİMA CANLI TUTMALIYIZ'

Bakan Ersoy, teknoloji ve iletişim çağında, birçok ülkenin başka kültürlere ait değerleri sahiplendiğini, adeta bir kültür karteli oluşturma peşinde olduğunu söyleyerek, "Bu anlamda en çok saldırıya uğrayan, tarihinden ve kültüründen koparılmaya çalışılan topluluk, Türk dünyasıdır. Dolayısıyla kayalara vurulmuş damgalarımızdan halı ve kilimlerimizdeki motiflerimize, Orhun Yazıtları'ndaki alfabemizden ağız ve lehçelerimize, destanlarımızdan türkülerimize, şair, yazar ve sanatçılarımızdan liderlerimize, Türk dünyasının kültür ve tarih hafızasını bir bütün olarak daima canlı tutmalıyız ve tutacağız. Küresel kimliğin bir nesnesi değil, özgün kimliğimizle dünyanın güçlü ve lider bir öznesi olacağız" ifadelerini kullandı.



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Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Türk Akademisi, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi ve Türk Kültür ve Mirası Vakfı gibi TÜRKSOY'un da bu mücadelenin en ön saflarında olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, özverili çalışmalarında daima TÜRKSOY'un yanında olduklarını belirtti.

'NEVRUZ, TÜRK'ÜN BAYRAMIDIR'

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de Nevruz'un sadece baharın gelişi değil, Türk'ün töresi ve Türk'ün bayramı olduğunu vurgulayarak, "Asırlardır Türk dünyasında kardeşliği, birliği, bereketi ve dirilişi simgeleyen bu köklü gelenek, bizleri ortak kültürel hafızamızda buluşturan güçlü bir bağdır. TÜRKSOY olarak, bu müşterek mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla üye ülkelerimizin katkılarıyla her yıl coşkulu kutlamalar gerçekleştirmekteyiz" dedi. (DHA)