Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Kıbrıs Türk halkının kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak ortak görevimiz

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Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir lider olan Dr. Fazıl Küçük'ü anmak ve Kıbrıs meselesini bilimsel zeminde değerlendirmek amacıyla Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Başkent Üniversitesi ortaklığında 'Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi Uluslararası 2’nci Sempozyumu' düzenlendi. TİKA Başkanlığı konferans salonundaki sempozyuma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Akay Küçük ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dr. Fazıl Küçük’ün 1942 yılında çıkarmaya başladığı Halkın Sesi Gazetesi ile Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmakta çok önemli rol üstlendiğini vurgulayarak, "O tarihten bu yana aralıksız olarak yayın hayatına devam eden bu gazete, Kıbrıs Türkü için önemli bir sembol olmuştur. Dr. Fazıl Küçük Vakfı, onun mücadelesini ve milli gayretlerini tanıtmak, Kıbrıs Türk halkının tarihini ve ilkelerini canlı tutmak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için her türlü desteği veriyoruz" dedi.

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TİKA aracılığıyla 2020 yılında Dr. Fazıl Küçük Müzesi'nde yer alan çalışma odasına, merhum Dr. Fazıl Küçük'ün bire bir gerçekçi bir balmumu heykelinin yaptırıldığını söyleyen Ersoy, "Bunun yanı sıra Halkın Sesi Gazetesi ve Dr. Küçük'e ait önemli belgelerin titizlikle taranarak geniş kitlelerin erişimine sunulması için de katkı verdik. Projenin hayata geçirilmesinden bu yana 40 yıllık arşivin tümü dijital ortama aktarıldı" diye konuştu.

'27 BİLDİRİ SUNULACAK'

Sempozyuma KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve İtalya'daki üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma merkezlerinden yetkililerin katıldığını ve toplam 27 bildiri sunulacağını aktaran Bakan Ersoy, Kıbrıs meselesinin doğru kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi adına sempozyumun önemli adım olduğunu ifade etti.

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Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler de Kıbrıs Türk kültürünün, sanatının ve tarihinin korunması, yaşatılması ve dünyaya tanıtılması için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Kıbrıs Türk halkının zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak, tarihine sahip çıkmak ve onu daha geniş kitlelere duyurmak hepimizin ortak görevidir" diye konuştu.

'1960 ANTLAŞMASINDAKİ İMZASI ÇOK KIYMETLİ'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Ben doktor Fazıl Küçük'ün önderliği ve liderliğine baktığımda daha erken yıllarda mücadelesi, örgütleyebilmesi, siyasi liderliği ve o zor yıllarda halkının yanında durabilmesi bir halk insanı olarak ama esas olarak 1960 antlaşmasının altındaki imzasıyla Kıbrıs Türk halkının egemen, eşit bir halk olarak tescili bakımından çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Akay Küçük, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Bakan Ersoy'a Dr. Fazıl Küçük'ün fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdirdi.