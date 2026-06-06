×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Antalya#Nikah
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyada yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 17:27

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesinde yeni evlenen çifte sürpriz yaparak, nikah şahidi oldu.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, AK Parti'ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ile bir araya geldi.

Ersoy, Serik Belediyesinde gerçekleştirilen nikah törenine katılarak, Atiye Güngör ve Salim Derman çiftine sürpriz yaptı ve nikah şahidi oldu.

İlçelerde devam eden yatırımların değerlendirildiği programlarda, kültür, turizm, altyapı ve ulaşım alanlarındaki çalışmalar ele alınırken, belediyelerin talepleri de dinlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyada yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bakan Ersoy, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki güçlü işbirliğinin, hizmetlerin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlayacağını belirterek, Aksu ve Serik'e yönelik yatırımların süreceğini vurguladı.

Haberin Devamı

Bakanlığın yatırımları hakkında bilgi veren Ersoy, "Yerel yönetimlerimizle uyum içerisinde şehirlerimize daha fazla hizmet üretmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyada yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyada yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyada yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyada yeni evlenen çiftin nikah şahidi oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Antalya#Nikah

BAKMADAN GEÇME!