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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: 1055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 10:29

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Anadolu’nun tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde tarihin bu kıymetli parçalarını ülkemize geri kazandırdık.' dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması şöyle:

Anadolu’nun tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz.

Yunanistan’da teslim aldığımız bu eşsiz kültürel mirasımızı bugün vatanımıza getirdik. Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde tarihin bu kıymetli parçalarını ülkemize geri kazandırdık.

Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında gösterdikleri iş birliği için Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Sayın Lina Mendoni’ye ve Atina Nümismatik Müzesi yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Kültürel miras, insanlığın ortak değeridir. Bu değerlerin korunması ve ait oldukları topraklara dönmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

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#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür

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