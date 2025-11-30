×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan 14. Leo'nun ziyaretine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Nuri Ersoy#Papa 14. Leo#Resmi Ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoydan 14. Leonun ziyaretine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 16:46

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya ziyaretleri için teşekkür ederek, "Türkiye'nin barışı, hoşgörüyü ve insanlık değerlerini merkeze alan duruşunu her platformda kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle mihmandarlığını yürüttüğümüz Vatikan Devlet Başkanı Sayın Papa 14. Leo, ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretini bugün tamamladı ve kendilerini uğurladık. Ziyaret süresince medeniyetimizin köklü birikimini ve kültürel zenginliklerimizi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk. Sayın Papa 14. Leo'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Türkiye'nin barışı, hoşgörüyü ve insanlık değerlerini merkeze alan duruşunu her platformda kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Nuri Ersoy#Papa 14. Leo#Resmi Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!