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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Külliye'de Ramazan" paylaşımı

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoydan Külliyede Ramazan paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 00:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu manevi atmosferi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ramazan etkinliklerinin, vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisiyle devam ettiğini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geleneksel sanatlardan musikiye, sohbetlerden özel gösterilere kadar birçok etkinlikle biz de Ramazan boyunca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu manevi atmosferi paylaşacağız. Tüm vatandaşlarımızı "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine davet ediyorum."

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinden görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Cumhurbaşkanlığı

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