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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sergileri gezdi

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanı#Sergi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sergileri gezdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 18:06

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cumhuriyet’in Arşivi Fotoğraf Sergisi”, “Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat Karma Sergisi”, “Ziraat Bankası Müzesi Ziyareti”, “Kutsal Yolculuk: Osmanlı Hac Rotası Sergisi” ve “Geçmişin İzinde: Katı’ ile Zirve Eserlerin Yeniden Yorumu Sergisini” gezdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında “Cumhuriyet’in Arşivi Fotoğraf Sergisi”, “Yeni Medya: Eskizden Piksele Dijital Sanat Karma Sergisi”, “Ziraat Bankası Müzesi Ziyareti”, “Kutsal Yolculuk: Osmanlı Hac Rotası Sergisi” ve “Geçmişin İzinde: Katı’ ile Zirve Eserlerin Yeniden Yorumu Sergisi” hakkında ve sergi içerisinde yer alan eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Festival çerçevesinde birçok durakta kültüre ve sanata dair olağanüstü eserler sergilendiğini belirten Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, “Sadece sergiler değil, müzik etkinlikleri okuma etkinlikleri gibi sanatın ve kültürün her alanı yansıtılıyor. Bu hem Ankara için hem de çevre iller için çok kıymetli. Yunus Emre Enstitüsü olarak biz de dünyanın her tarafında temel sloganımız 100’üncü yıla gelirken hedefimiz nasıl ki Cumhuriyetin 10’uncu yılında demiryolları ağlarıyla bütün Türkiye bağlandıysa bizde kültür bağları ile bütün dünyayı bir araya getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy’un ziyareti, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş’in kendisine hediye takdim etmesiyle son buldu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sergileri gezdi

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#Mehmet Nuri Ersoy#Kültür Ve Turizm Bakanı#Sergi

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