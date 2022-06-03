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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy “Multikültür Gastronomi Festivali”ne katıldı

#Mehmet Nuri Ersoy#Multikültür Gastronomi Festivali#Kültür Ve Turizm Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy “Multikültür Gastronomi Festivali”ne katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Multikültürel Gastronomi Festivali”ne katıldı. Festival hakkında konuşan Bakan Ersoy, “Türkiye’nin, Anadolu’nun zenginliğini yansıtan çok güzel bir örnek oldu” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Multikültürel Gastronomi Festivali”ne katıldı. Galataport-İstanbul’da gerçekleştirilen festival alanını gezen Bakan Ersoy, stantları dolaşarak tek tek bilgi aldı. Bakan Ersoy daha sonra, kendileri için ayrılan alana giderek buradaki davetliler ve din adamlarıyla selamlaştı. Festival ve festivalde bulunan tatlar hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra, Bakan Ersoy ve davetlilere yiyecek sunumu yapıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, bu tür etkinliklerin kültürel zenginlikleri ortaya çıkardığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy “Multikültür Gastronomi Festivali”ne katıldı

“TÜRKİYE’NİN, ANADOLU’NUN ZENGİNLİĞİNİ YANSITAN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU”

Beyoğlu Kültür Yolu’nun kültürel zenginlikleri ortaya çıkaran bir organizasyon olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “Anadolu çok geniş bir coğrafya ve kültür yolunda bu coğrafyanın birçok kültürel zenginliğini yansıtma fırsatı buluyoruz. Kültür zenginliği denince gastronomi de bunun içine giriyor. Anadolu’ya baktığınız zaman hem inanç zenginliği var, hem kültürel zenginliklerimiz, azınlık gruplarımız da var.

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Bütün bunlar yan yana geldiği zaman çok güzel bir mozaik oluşmuş. Bu da bizim gastronomimize ve mutfağımıza yansımış. Bugün, şefimiz özellikle hem Ermeni hem de Musevi mutfağından seçmelerin olduğu güzel bir seçki hazırladı. Bunları hem tatma fırsatımız oldu. Türk mutfağının, Ermeni mutfağının hem de aynı zamanda Musevi mutfağının ortak özellikleriyle lezzetlerinin ne kadar yakın olduğunu, ufak tefek farklılıklarla nasıl ayrıştığını test etme şansı bulduk. Bu açıdan güzel bir deneyimdi. Türkiye’nin, Anadolu’nun zenginliğini yansıtan çok güzel bir örnek oldu” dedi.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından festivale katılan dini adamlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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#Mehmet Nuri Ersoy#Multikültür Gastronomi Festivali#Kültür Ve Turizm Bakanı

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