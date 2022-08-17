Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC’deki temaslarına devam ediyor

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Başkent Lefkoşa'da Barbarlık Müzesi'nin açılışına katılan Ersoy, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay da yer aldı.



Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, ziyaretlerin çok verimli geçtiğini dile getirerek, kendini aileden biri olarak hissettiğini belirtti.

Haberin Devamı

BAKAN ERSOY, KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL İLE BİR ARAYA GELDİ



Töre ile görüşmesinin ardından KKTC Başbakan Üstel ile bir araya gelen Bakan Ersoy’a, Türkiye Büyükelçisi Başçeri ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra bazı bürokratlar eşlik etti. Bakan Ersoy, Başbakan Üstel ile görüşmesinin ardından, yerel saatle 18.00’de “Gol Atan Cepheye” Belgeseli Galasına katılacak.