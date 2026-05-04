Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Doğukan Manço ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Doğukan Manço ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 10:57

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk rock müziği sanatçısı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya geldi. Görüşmede, Barış Manço’nun sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu birikim ve kültürel etkisi ele alınarak, bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik başlıklar değerlendirildi.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço’nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Doğukan Manço ile bir araya geldik. Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda’daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu vesileyle, merhum Barış Manço’yu saygı ve rahmetle anıyor; Doğukan Manço’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

