Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Dil, onu kullanan herkesin hassas davranması gereken bir emanettir

Türk Dil Kurumunca (TDK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Konferans Salonu'nda “749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri: Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri” programı düzenlendi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şef Cem Gürdal yönetimindeki Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğunun konseriyle başladı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Karamanoğlu Mehmet Bey'in "Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşmayacak" fermanının 749. yıl dönümü vesilesiyle Türk Dil Bayramı'nın kutlandığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu çatısı altında Türk diline hizmet ettiklerini belirten Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçeyi küresel ölçekte bir kültür ve diplomasi dili haline getirme kararlılığında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkçe, uçsuz bucaksız Türkistan topraklarından Anadolu'ya ve gönül coğrafyamızın en uzak köşelerine kadar uzanan, tarihle yaşıt bir medeniyet yürüyüşünün sesidir. Dilimiz, milletimizin hafızasını diri tutan, kültürünü taşıyan ve medeniyet düşüncesini, anlayış ve algısını nesilden nesle aktaran benzersiz bir hazine, milli kimlik ve karakterimizin özgün vesikasıdır. Kaşgarlı Mahmud'un dert edinip uğruna diyar diyar gezdiği, Yunus Emre'nin Allah aşkını nakşettiği, Karacaoğlan'ın gönlüne dilmaç ettiği Türkçe, konu ne olursa olsun onu eksiksiz anlatma ve aktarma gücüne sahiptir.

En sade haline bile en derin anlamları sığdırabilen, ağdalı ve abartılı ifadelere ihtiyaç duymadan vurucu bir hitabet sağlayan yapısıyla gerçekten çok özeldir. Hani toprak deyip geçmek var, bir de onu Aşık Veysel gibi anlatabilmek var. Aşık Veysel'inki gibi engin bir gönül deryasını kelimelere sığdırabilen dildir Türkçemiz. Atatürk, 'Türk dili dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin.' diyerek dilimizi kullanırken ve üzerinde çalışma yaparken esas alınacak en temel ilkeyi ortaya koymuştur."

"Dil, onu kullanan herkesin hassas davranması gereken bir emanettir"

Dil bilincinin sadece onun üzerinde çalışma yapan bilim insanları ve eser veren ediplerin sorumluluğu olmadığını belirten Ersoy, "Dil, onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir." dedi.

Ersoy, "Özellikle popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı, çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlarda dahi yadırganan ifadeleri dillerine pelesenk etmeleri, hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yani temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemlerin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması tehlikenin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, diline sahip çıkan milletlerin hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkmış olacağına işaret ederek, Türk Dil Kurumunun bu bilinçle çalıştığını, bir asra yaklaşan kurumsal bilgi ve birikimiyle, yürüttüğü bilimsel faaliyetlerle, dil ve kültür hayatına sunduğu kıymetli eser ve kaynaklarla yalnızca ülkeye değil, Türkçenin yankı bulduğu çok geniş bir coğrafyaya hizmet ettiğini vurguladı.



13 Mayıs Türk Dil Bayramı dolayısıyla verilen Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri'nin, hayatını Türk diline vakfedenlere duydukları saygının, vefanın ve minnetin bir ifadesi olduğunu aktaran Ersoy, ödül alacak kişi ve kurumları tebrik ettiğini belirtti.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in memleketi Karaman'da da etkinliklere devam edeceklerini bildiren Ersoy, Türk Dil Kurumu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni"nin, bu yılki kutlamaların en stratejik ve en anlamlı ayağını oluşturduğunu dile getirdi.

Ersoy, dilin artık dijital dünyanın yeni iletişim alanlarında, yapay zeka temelli sistemlerde ve teknolojik dönüşümün merkezinde varlığını her geçen gün daha güçlü şekilde hissettiren dinamik bir varlık olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, Yunus'un ilahi aşkının izinde yol alıp, mısra mısra gönül diline döktüğü mirası yaşatmak için yine Karaman'da anma programları, şiir dinletileri ve belgesel gösterimleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Bu programların amaçlarına hakkıyla hizmet etmesini, Türkçeye dair bilinç ve farkındalığın, özen ve sahiplenmenin artmasına katkı sunmasını temenni eden Ersoy, emek verenleri tebrik etti.

"Türkçemiz bizi biz yapan en büyük ortak paydamızdır"

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 749 yıl önce 13 Mayıs 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey'in Anadolu'nun bağrından yükselen bir ses olarak dilin kaderini değiştirdiğini belirterek, o gün atılan bu güçlü adımın, Türkçenin devlet dili olarak kabul edilmesinin yanında, milletin kendi diline sahip çıkma iradesinin sembolü olduğunu vurguladı.

Bugün de aynı bilinçle, Türkçenin zenginliğini, derinliğini ve ifade gücünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Mert, "Türkçemiz, binlerce yıldır milletimizin duygu ve düşünce dünyasına hayat veren, bizi biz yapan en büyük ortak paydamızdır." dedi.

Türk Dil Bayramı'nda Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödül Töreni'ni de düzenlediklerini söyleyen Mert, "'Kızıl Elma' ülküsüyle dilimizi dünyaya duyuran, Türkçenin bayrağını en yüksekte dalgalandıran kurumları ve isimleri ödüllendirmek, bizler için büyük bir kıvanç kaynağıdır. Dil için yapılan her çalışma, aslında geleceğe yapılan bir yatırımdır. Çünkü dilini koruyan toplumlar, kimliğini de korur, kimliğini koruyan toplumlar ise güçlü bir gelecek inşa eder." şeklinde konuştu.

Mert, yarından itibaren Karaman'da etkinliklerin devam edeceğini, "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni"nin Türk Dil Kurumu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin güçlü işbirliğinin bir meyvesi olduğunu anlattı.

Etkinliklerin bir diğer ayağını oluşturan Yunus Emre'yi Anma Programları'nda ise Karaman'ın manevi havasında gerçekleşecek olan şiir dinletileri, belgesel gösterimleri ve diğer etkinliklerle onun aziz hatırasını yad edeceklerini belirtti.

TDK Başkanı Mert, öğrencilere de seslenerek, "Sizler, Türkçenin yarınlarısınız. Bu dil sizinle yaşayacak, sizinle gelişecek ve sizinle güçlenecek. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmanız, sizin için kültürel bir sorumluluktur. Unutmayın ki bir dili yaşatan, onu konuşan ve ona değer veren insanlardır. Türk Dil Bayramı'nın 749. yılı kutlu olsun. Dilimiz daima var olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödül Töreni düzenlendi.

Bakan Ersoy, ödülleri TRT AVAZ adına TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu'na, Yunus Emre Enstitüsü adına Enstitü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy'e ve TÜRKSOY adına Genel Sekreter Sultan Raev'e takdim etti.